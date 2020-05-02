2020-2026全球及中国快速更换夹紧系统行业发展现状调研及投资前景分析报告

报告摘要

快速更换夹紧系统可以减少工件的安装时间。 预定位时，不再需要执行平面平行定位，并且可以自动运输零件。 由于定位在“零点”具有完美的可重复性，因此可以对夹具元件进行参考夹紧，并且可以在不同的机器上的多个工作步骤中加工工件。

2019年全球快速更换夹紧系统市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。

本报告研究全球与中国快速更换夹紧系统的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析快速更换夹紧系统的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Romheld GmbH Friedrichshutte

ZeroClamp GmbH

EROWA AG

LANG Technik GmbH

Hoffmann Group

AMF ANDREAS MAIER GmbH

Spreitzer GmbH

SCHUNK

Vischer & Bolli AG

Erwin Halder KG

Officina Meccanica Lombarda

Zimmer Group

Berg & Co. GmbH Spanntechnik

Heinrich Kipp Werk KG

Jergens

SMW-AUTOBLOK

Norelem

Advanced Machine & Engineering

Gerardi SPA

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

气动

液压式

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

家庭工作坊

机械制造

汽车

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度