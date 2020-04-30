2020-2026全球及中国柔性屏幕部件行业发展现状调研及投资前景分析报告

报告摘要

柔性平板显示器是本质上是柔性的电子视觉显示器。 与大多数电子设备中使用的更普遍的传统纯平显示器相反。 近年来，许多消费电子产品制造商对将这种显示技术应用于电子阅读器，移动电话和其他消费电子产品的兴趣日益浓厚。

本报告研究全球及中国市场柔性屏幕部件现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美，欧洲，中国，日本，东南亚及印度等地区的现在及未来趋势。

2019年全球柔性屏幕部件市场规模达到了xx亿元，预计2026年将达到xx亿元，年复合增长率（CAGR）为xx%。

本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业柔性屏幕部件产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。

主要企业包括：

C3Nano

Anhui Guofeng Plastic

DuPont

Tesa

LG Chem

Sichuan EM Technology

Shantou Wanshun New

Caihong Display Devices

Gredmann Group

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

透明导电膜

阻隔膜

基材

胶粘剂

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

可穿戴设备

智能手机

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度