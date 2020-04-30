2020-2026全球及中国钢制外重门行业发展现状调研及投资前景分析报告



报告摘要

钢铁防风暴门是通常安装的第二个外门，用于防止恶劣天气，并在天气晴朗时允许通风。 防风门通常具有可互换或可伸缩的玻璃和屏风面板，并且具有多种尺寸和材料。

2019年全球钢制外重门市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。

本报告研究全球与中国钢制外重门的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析钢制外重门的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Larson

Provia

HMI Doors

Andersen Windows & Doors

Pella

Gerkin Windows & Doors

Champion

Home Guard

Quaker

Mon-Ray

Don Young Company

Rusco Manufacturing

The Combination Door Company

Wanxin Doors & Windows Manufacturing

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

单开门

双开门

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

住宅

商用

工业用

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度