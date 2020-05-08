2020-2026全球及中国长曲棍球装备行业发展现状调研及投资前景分析报告
报告摘要
2019年全球长曲棍球装备市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。
本报告研究全球与中国长曲棍球装备的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析长曲棍球装备的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。
主要生产商包括：
Savage X Lacrosse
Shenzhen Achieve Sportswear
Warrior Sports
DeBeer Lacrosse
Maverik Lacrosse
Bauer Hockey
Adidas
Sher-Wood
Grays International
Gryphon Hockey
CanAm Underwater Hockey Gear
Easton Hockey
Franklin Sports
ATLAS Hockey
Dita International
Dorsal Gear
Guerilla Hockey
JDH
Kookaburra
MALIK
Mazon Hockey
STX
Tour Hockey
Princess Sportsgear & Traveller
Ritual Hockey
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
橡皮球
长曲棍球棒
手套
头盔
护臂垫
垫肩
长曲棍球鞋
脚踝矫正器
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
男性运动员
女性运动员
重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
日本
东南亚
印度