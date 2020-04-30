2020-2026全球及中国高温工业热泵行业发展现状调研及投资前景分析报告

报告摘要

在此报告中，仅包括设计用于工业用途的热泵，输出温度可以达到70℃或更高，或者水可以加热到70℃。 尽管大多数工业热泵的输出温度在80℃至90℃之间，但已经开发出可加热到165℃的热泵，并且可以在更多应用中使用。

2019年全球高温工业热泵市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。

本报告研究全球与中国高温工业热泵的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析高温工业热泵的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Emerson Electric

Johnson Controls

Oilon

ARANER

Vicking Heating Engines

Ochsner Energie Technik

Hybrid Energy

Mayekawa

Friotherm

Star Refrigeration

GEA Refrigeration

Frigel

Swegon Group

Glen Dimplex

Viessmann

NKXTA

Mitsubishi Electric

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

输出温度70°C – 90°C

输出温度90°C – 120°C

输出温度> 120°C

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

造纸业

食品工业

化学制品

机械制造

炼油业

金属工业

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度